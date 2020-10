Blitz della polizia, prestiti con tassi del 120% a ristoratore in crisi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un 33enne di Catania ha prestato complessivamente 3.500 euro, con un tasso di oltre il 120%, a un imprenditore del settore della ristorazione CATANIA – Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania ha arrestato il 33enne Giuseppe Luigi Celi per usura, reato aggravato dal metodo mafioso e perché commesso nei confronti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un 33enne di Catania ha prestato complessivamente 3.500 euro, con un tasso di oltre il, a un imprenditore del settoreristorazione CATANIA – Il Nucleo dieconomico-finanziariaGuardia di finanza di Catania ha arrestato il 33enne Giuseppe Luigi Celi per usura, reato aggravato dal metodo mafioso e perché commesso nei confronti … L'articolo proviene da YesLife.it.

silvalisa53 : RT @HuffPostItalia: Attacco alla cattedrale di Nizza, il blitz della Polizia - HuffPostItalia : Attacco alla cattedrale di Nizza, il blitz della Polizia - Piero42395724 : RT @ilcrociato607: Mafia nigeriana, blitz della polizia in varie città: decine di arresti CHI AVEVA DETTO DEL PD CHE LA MAFIA NIGERIANI NON… - jogreen737 : RT @ilcrociato607: Mafia nigeriana, blitz della polizia in varie città: decine di arresti CHI AVEVA DETTO DEL PD CHE LA MAFIA NIGERIANI NON… - TerzoTempo54 : RT @ilcrociato607: Mafia nigeriana, blitz della polizia in varie città: decine di arresti CHI AVEVA DETTO DEL PD CHE LA MAFIA NIGERIANI NON… -