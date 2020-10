Anticipazioni Daydreamer di domenica 1 e sabato 7 novembre: Can si avvicina a Ceyda. Emre compie una follia per Leyla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anticipazioni Daydreamer di domenica 1 e sabato 7 novembre: ci saranno altre (grandi) sorprese nella bellissima soap turca. Vogliamo leggere questo articolo e scoprirle? Anticipazioni Daydreamer di domenica 1 e sabato 7 novembre: Huma fa avvicinare Ceyda e Can e Sanem è più gelosa che mai Nella puntata di domenica 1° novembre vedremo Can e Sanem in profonda crisi. Huma cercherà ovviamente di approfittare della situazione per far avvicinare il figlio a Ceyda (che non aspetta altro!). La povera Aydin sarà fuori di sé per la gelosia! Ad un certo punto si recherà a trovare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 ottobre 2020)di1 e: ci saranno altre (grandi) sorprese nella bellissima soap turca. Vogliamo leggere questo articolo e scoprirle?di1 e: Huma faree Can e Sanem è più gelosa che mai Nella puntata di1°vedremo Can e Sanem in profonda crisi. Huma cercherà ovviamente di approfittare della situazione per farre il figlio a(che non aspetta altro!). La povera Aydin sarà fuori di sé per la gelosia! Ad un certo punto si recherà a trovare ...

redazionetvsoap : Uno struggente addio? O è un arrivederci? #DayDreamer #Anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN E SANEM SPOSI? Non è come sembra… - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Sembra un matrimonio, ma in realtà... - FanClubAlbatros : Anticipazioni online #DayDreamer ?????? #CanYaman - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN fa una pesante rivelazione a EMRE, ecco quale -