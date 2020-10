Amanda Knox: “La pandemia come la mia prigione. Ora tutti in una situazione di m***a a me profondamente familiare” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “L’arte di essere perduti”. Si intitola così il lungo post pubblicato da Amanda Knox su Medium’s Forge. Un flusso di coscienza in cui la 33enne, imputata e poi definitivamente assolta dalla Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, paragona la situazione attuale che stiamo vivendo con l’emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus con il senso di smarrimento da lei provato durante i quasi quattro anni trascorsi in carcere mentre era sotto processo in Italia. “La vita è una serie continua di problemi, ma i problemi sono anche opportunità . scrive Amanda Knox -. Ci sono voluti anni prima che fossi definitivamente assolta per un crimine che non avevo commesso. Ancora non so se riuscirò mai a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “L’arte di essere perduti”. Si intitola così il lungo post pubblicato dasu Medium’s Forge. Un flusso di coscienza in cui la 33enne, imputata e poi definitivamente assolta dalla Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, paragona laattuale che stiamo vivendo con l’emergenza sanitaria per ladi coronavirus con il senso di smarrimento da lei provato durante i quasi quattro anni trascorsi in carcere mentre era sotto processo in Italia. “La vita è una serie continua di problemi, ma i problemi sono anche opportunità . scrive-. Ci sono voluti anni prima che fossi definitivamente assolta per un crimine che non avevo commesso. Ancora non so se riuscirò mai a ...

