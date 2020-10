Adriana Volpe è tornata single? La storia della crisi col marito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo un anno difficile, Adriana Volpe e il marito Roberto Parli avrebbero deciso di separarsi. La loro crisi sembrava essere iniziata già dalla partecipazione al Grande Fratello Vip della conduttrice. L’inizio della fine: un flirt e un bacio rubato Già ad inizio anno, infatti, durante la sua esperienza al GF Vip, Adriana Volpe si era molto avvicinata al modello 28enne Andrea Denver. Il presunto flirt tra i due aveva scatenato l’ira del marito, che aveva detto: “Il mio sentimento va rispettato”. Ancora peggiore, invece, la reazione dell’uomo al bacio tra la moglie e Pago nel corso di una partita di “obbligo o verità”. Parli, infatti, aveva tuonato: “Grande ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo un anno difficile,e ilRoberto Parli avrebbero deciso di separarsi. La lorosembrava essere iniziata già dalla partecipazione al Grande Fratello Vipconduttrice. L’iniziofine: un flirt e un bacio rubato Già ad inizio anno, infatti, durante la sua esperienza al GF Vip,si era molto avvicinata al modello 28enne Andrea Denver. Il presunto flirt tra i due aveva scatenato l’ira del, che aveva detto: “Il mio sentimento va rispettato”. Ancora peggiore, invece, la reazione dell’uomo al bacio tra la moglie e Pago nel corso di una partita di “obbligo o verità”. Parli, infatti, aveva tuonato: “Grande ...

Londovn : Indipendentemente da questa edizione del GF, Adriana Volpe è tornata single Denver: #GFVIP - Notiziedi_it : Adriana Volpe è tornata single? L’indiscrezione sulla conduttrice - alicesknife : RT @ahoy_boy98: Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati. - Ruggie7414 : 3) ovviamentenulka toglie che fuori come e successo per ADRIANA VOLPE che si è lasciata con il marito e si pensa ch… - twinklecams : Ma dai, a me Dayane non piace, ma la cosa dell’uovo in testa è stata fatta anche al GFVIP 4 da Adriana Volpe alla Elia, se non erro ??#gfvip -