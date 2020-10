Verona, esami strumentali per Favilli, Lovato e Ceccherini: i tempi di recupero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attraverso un comunicato, il Verona ha reso note le condizioni di Andrea Favilli, Federico Ceccherini e Matteo Lovato dopo gli infortuni rimediato durante il match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, valevole per la quinta giornata di Serie A 2020/2021. I tre giocatori si sono sottoposti “ad esami strumentali e visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni. Favilli ha riportato una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Per Lovato postumi distrattivi del compartimento articolare mediale del ginocchio destro. Infine per Ceccherini risentimento muscolare al polpaccio sinistro senza lesioni. Le condizioni verranno monitorate giorno per giorno ma i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attraverso un comunicato, ilha reso note le condizioni di Andrea, Federicoe Matteodopo gli infortuni rimediato durante il match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, valevole per la quinta giornata di Serie A 2020/2021. I tre giocatori si sono sottoposti “ade visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni.ha riportato una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Perpostumi distrattivi del compartimento articolare mediale del ginocchio destro. Infine perrisentimento muscolare al polpaccio sinistro senza lesioni. Le condizioni verranno monitorate giorno per giorno ma i ...

