Traffico Roma del 28-10-2020 ore 08 | 30

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazionenord si rallenta sulla via Cassia dalla Giustiniana a via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla Flaminia dal raccordo a Piedigrotta rosse sulla Salaria da Villa Spada aeroporto dell’Urbe code sulla percorso Urbano della A24 tra via Togliatti e la tangenziale verso il centro rallentamenti poi in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è via Prenestina & viale Castrense in direzione San Giovanni Firenze per incidente in via Quirino Majorana Laterza della circonvallazione Gianicolense e a Borghesiana in via Casilina in prossimità di via Siculiana verso il centro per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it a Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e ...