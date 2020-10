Stipendi piloti F1, arriva il salary cap nel 2023 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lewis Hamilton durante la conferenza stampa di Suzuka 2019 – Photo Credit: XPB/Press Association Images.Gli Stipendi dei piloti di F1 non potranno superare un tetto massimo di 30 milioni di $ a stagione a partire dal 2023. Il salary cap è stato voluto fortemente dalla maggior parte dei team di Formula 1 ed andrà ad aggiungersi alla regola del budget cap. Questo si annette agli atri piccoli cambiamenti che stanno modificando drasticamente la F1 che conosciamo. Stipendi piloti F1, salary cap è un bene o un male? La F1 Commission ha approvato il salary cap che entrerà in vigore nel 2023. A partire da quell’anno, i team di Formula 1 non potranno superare un tetto massimo di 30 milioni di dollari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lewis Hamilton durante la conferenza stampa di Suzuka 2019 – Photo Credit: XPB/Press Association Images.Glideidi F1 non potranno superare un tetto massimo di 30 milioni di $ a stagione a partire dal. Ilcap è stato voluto fortemente dalla maggior parte dei team di Formula 1 ed andrà ad aggiungersi alla regola del budget cap. Questo si annette agli atri piccoli cambiamenti che stanno modificando drasticamente la F1 che conosciamo.F1,cap è un bene o un male? La F1 Commission ha approvato ilcap che entrerà in vigore nel. A partire da quell’anno, i team di Formula 1 non potranno superare un tetto massimo di 30 milioni di dollari ...

In via di principio accomuna i team principal, un’idea che secondo le indiscrezioni punterebbe a contenere, a partire dal 2023, entro i 30 milioni di dollari il monte stipendi disponibile.

La spesa totale per gli ingaggi non dovrebbe superare i 25 milioni LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - La Formula Uno come gli sport ...

