Sciopero Whirlpool Napoli | i lavoratori in protesta occupano l’autostrada

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, i dipendenti delladisono scesi in strada perre. Ihanno occupato l’autostrada A3 nel capoluogo campano, all’altezza dello stabilimento di Via Argine. Ichiedono al governo una risposta immediata alle loro richieste. Dopo 18 mesi di trattative e rinvii, lo stabilimento delladichiuderà il 31 ottobre 2020 se non si trova un accordo. >>Proteste Covid, da Nord a Sud le Istituzioni locali guidano la rivolta dei no-coprifuoco: laI dipendenti delladihanno iniziato lastamane, 28 ottobre ...