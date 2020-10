Roma, problema muscolare per Santon: out col Cska Sofia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma - Paulo Fonoseca perde Davide Santon, di nuovo out per un problema muscolare. Il terzino, rimasto in panchina a San Siro per tutti e novanta i minuti, sarebbe stato il titolare della corsia ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)- Paulo Fonoseca perde Davide, di nuovo out per un. Il terzino, rimasto in panchina a San Siro per tutti e novanta i minuti, sarebbe stato il titolare della corsia ...

ilconteamar : RT @AngeloCiocca: MetroB stamane a #Roma. Però ripetete con me: il problema per il #Governodincapaci sono i ristoranti, le attività commerc… - sportli26181512 : #Roma, problema muscolare per Santon: out col Cska Sofia: Il terzino sarebbe stato titolare: ballottaggio Bruno Per… - AnnaMaritati : RT @ivocamic: ORE 7.45 DI OGGI #MetroC DI ROMA ma il problema sono bar, ristoranti, palestre e piscine MA COSA È STATO FATTO IN QUESTI ME… - LifeInEurope1 : @Francescovotta1 @VittorioSgarbi @AnsaRomaLazio @rep_roma @corriereroma @ilmessaggeroit @tempoweb @stampasgarbi Non… - SbrizzaClaudio : RT @ivocamic: ORE 7.45 DI OGGI #MetroC DI ROMA ma il problema sono bar, ristoranti, palestre e piscine MA COSA È STATO FATTO IN QUESTI ME… -