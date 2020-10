Roma-CSKA Sofia: Santon out per un fastidio al flessore della coscia sinistra (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Davide Santon non farà parte della lista a disposizione di Paulo Fonseca in occasione di Roma-CSKA Sofia, secondo incontro della fase a gironi della Europa League. Il terzino ex Inter non prenderà parte alla gara europea a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore verranno fatti ulteriori accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio. Data la sua indisponibilità, Santon non presenzierà nemmeno in conferenza stampa e sarà Karsdorp a prendere il suo posto accanto a Fonseca. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Davidenon farà partelista a disposizione di Paulo Fonseca in occasione di, secondo incontrofase a gironiEuropa League. Il terzino ex Inter non prenderà parte alla gara europea a causa di unal. Nelle prossime ore verranno fatti ulteriori accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio. Data la sua indisponibilità,non presenzierà nemmeno in conferenza stampa e sarà Karsdorp a prendere il suo posto accanto a Fonseca.

