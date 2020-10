Regione Lazio: segnalato a Nas chi viola tariffe calmierate tamponi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Giungono alcune segnaLazioni di cittadini in merito a comportamenti opportunistici sulle tariffe dei test antigenici applicate al pubblico dai laboratori privati che in alcune circostanze raddoppiano o triplicano la tariffa concordata di 22 euro o inseriscono dei sovraprezzi immotivati.” “E’ stato inviato formalmente all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e a tutti i Comandi dei Carabinieri dei Nas del Lazio l’elenco delle strutture autorizzate all’esecuzione dei test antigenici e gli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Unindustria e FederLazio al fine di ogni determinazione di competenza e di sorveglianza su eventuali fenomeni distorsivi.” “Tutte le segnaLazioni dei cittadini ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Giungono alcune segnani di cittadini in merito a comportamenti opportunistici sulledei test antigenici applicate al pubblico dai laboratori privati che in alcune circostanze raddoppiano o triplicano la tariffa concordata di 22 euro o inseriscono dei sovraprezzi immotivati.” “E’ stato inviato formalmente all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e a tutti i Comandi dei Carabinieri dei Nas dell’elenco delle strutture autorizzate all’esecuzione dei test antigenici e gli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Unindustria e Federal fine di ogni determinazione di competenza e di sorveglianza su eventuali fenomeni distorsivi.” “Tutte le segnani dei cittadini ...

