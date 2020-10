“Pronto soccorso affollati? Il 60% è in codice verde”. Zangrillo invita alla calma (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott – Il dottor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, continua a far sentire il proprio dissenso verso la vulgata catastrofista dell’epidemia. 60% di codici verdi Intervenuto a La Vita in diretta il professore ha voluto buttare acqua sul fuoco in merito all’allarme per l’aumento di chiamate al 118: la maggioranza risulta essere costituita da codici verdi. «Noi vediamo che il 60% dei pazienti che giungono in ospedale sono pazienti che vengono dimessi entro le 10 ore successive. Quindi sono i cosiddetti codici verdi». Una descrizione lontana anni luce dagli ospedali-lazzaretto, al collasso, descritti dai media in questi giorni. Un dato è però certo: cresce il numero dei cittadini che si presentano per paura, con lievi sintomi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott – Il dottor Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, continua a far sentire il proprio dissenso verso la vulgata catastrofista dell’epidemia. 60% di codici verdi Intervenuto a La Vita in diretta il professore ha voluto buttare acqua sul fuoco in merito all’rme per l’aumento di chiamate al 118: la maggioranza risulta essere costituita da codici verdi. «Noi vediamo che il 60% dei pazienti che giungono in ospedale sono pazienti che vengono dimessi entro le 10 ore successive. Quindi sono i cosiddetti codici verdi». Una descrizione lontana anni luce dagli ospedali-lazzaretto, al collasso, descritti dai media in questi giorni. Un dato è però certo: cresce il numero dei cittadini che si presentano per paura, con lievi sintomi ...

matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - WRicciardi : 'Vicini al collasso. Lockdown necessario'. L'appello dei pronto soccorso lombardi - reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - MariaSemeraro19 : @ValeBubu91 @teoxandra @dantofor Vada a vedere nei pronto soccorso che normalità c'è - damy85twit : RT @539th: Se devo trovare una metafora è 'Caporetto'. Confermo numeri e situazioni descritte nell'articolo. Genova sarà presto senza ospe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pronto soccorso Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera