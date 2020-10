Playstation: Nuova app Android e iOS in vista di PS5 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sony in occasione dell’imminente arrivo di PS5, aggiorna l’app Playstation su Android e iOS con delle interessanti novità. Scopriamole insieme. Nuova App Playstation Interfaccia utente aggiornata: la prima cosa che noterai è la Nuova ed elegante interfaccia utente della Nuova versione di PS App. La Nuova schermata principale ti consente di vedere rapidamente a cosa stanno giocando i tuoi amici e di accedere a informazioni sui giochi a cui hai giocato di recente, compreso il tuo elenco trofei.Messaggistica integrata: per un’esperienza unificata, le funzionalità dell’app PS Messages saranno integrate nella PS App aggiornata, così potrai inviare messaggi ai tuoi amici senza problemi da un’unica posizione. Come ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sony in occasione dell’imminente arrivo di PS5, aggiorna l’appsue iOS con delle interessanti novità. Scopriamole insieme.AppInterfaccia utente aggiornata: la prima cosa che noterai è laed elegante interfaccia utente dellaversione di PS App. Laschermata principale ti consente di vedere rapidamente a cosa stanno giocando i tuoi amici e di accedere a informazioni sui giochi a cui hai giocato di recente, compreso il tuo elenco trofei.Messaggistica integrata: per un’esperienza unificata, le funzionalità dell’app PS Messages saranno integrate nella PS App aggiornata, così potrai inviare messaggi ai tuoi amici senza problemi da un’unica posizione. Come ...

