Pensioni | bonus tredicesima 2020 | importo e requisiti

Il bonus tredicesima, introdotto dalla Legge di Bilancio 2001, spetta ai titolari di assegno sociale e viene annualmente rivalutato dall'ISTAT. E' una maggiorazione sulla mensilità aggiuntiva di fine anno che dipende dall'importo della pensione, e che riguarda i pensionati che percepiscono l'assegno minimo. Il bonus tredicesima 2020 è pari a 154,94 euro e spetta a tutti coloro che prendono fino a 6.695,91 euro. Hanno diritto al bonus tredicesima pensione anche coloro che percepiscono somme leggermente più alte, fino ad esaurirsi a quota 6.850,85. In questo caso, l'importo della somma aggiuntiva sarà pari alla differenza ...

