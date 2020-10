Michelle Hunziker ritorna in tv: l’attesa è finita, la data è stata svelata (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articolo Michelle Hunziker ritorna in tv: l’attesa è finita, la data è stata svelata . Michelle Hunziker, la conduttrice dal sorriso sulle labbra, torna in TV per farci risollevare il morale: ecco cosa farà. All Together Now, un programma in cui la musica ne fa da regina, vede la principessa Michelle Hunziker per la terza volta alla conduzione. Una giuria d’eccezione valuterà i concorrenti, ma udite, udite, tutti, ma proprio … Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articoloin tv: l’attesa è, la, la conduttrice dal sorriso sulle labbra, torna in TV per farci risollevare il morale: ecco cosa farà. All Together Now, un programma in cui la musica ne fa da regina, vede la principessaper la terza volta alla conduzione. Una giuria d’eccezione valuterà i concorrenti, ma udite, udite, tutti, ma proprio …

espressione24 : Avezzano- La cantante Abruzzese Elisa Riccitelli sarà tra i 100 giudici del Muro umano di 'ALL TOGETHER NOW', lo sh… - Sun_Moon_13 : RT @CronacaSocial: ?? #Covid19. L'appello di Michelle Hunziker al #GovernoConte. Le parole della showgirl. LEGGI?? - CronacaSocial : ?? #Covid19. L'appello di Michelle Hunziker al #GovernoConte. Le parole della showgirl. LEGGI??… - provolinob : Michelle Hunziker: càgati addosso - AlessiaAnsia : RT @fabio_blob_: #AllTogetherNow cambia tutto! 12 concorrenti cercano di rimanere in gara facendo alzare i 100 del muro; La giuria composta… -