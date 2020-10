Manchester City, Guardiola: «Non abbiamo concesso niente al Marsiglia» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Marsiglia Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Marsiglia. «abbiamo giocato davvero bene. Non abbiamo concesso molto, praticamente niente. Avevamo il controllo totale del gioco. Siamo stati pazienti e molto aggressivi senza palla. Sono molto soddisfatto della prestazione e della vittoria. Vincere in trasferta è sempre difficile e ce l’abbiamo fatta. Il Marsiglia ha giocato con cinque difensori e quindi dovevamo pressare alti e allargare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pep, allenatore del, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro ilPep, allenatore del, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il. «giocato davvero bene. Nonmolto, praticamente. Avevamo il controllo totale del gioco. Siamo stati pazienti e molto aggressivi senza palla. Sono molto soddisfatto della prestazione e della vittoria. Vincere in trasferta è sempre difficile e ce l’fatta. Ilha giocato con cinque difensori e quindi dovevamo pressare alti e allargare ...

