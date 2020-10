Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci: “Artisticamente incapace, raccomandata da Lucio Presta” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci Dopo aver detto la sua sul cosiddetto AresGate dicendo fi proteggere Adua Del Vesco, Lorenzo Crespi è tornato a tuonare con un’altra inquilina del Grande Fratello Vip 5. L’attore messinese ha sparato a zero contro Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il professionista ha affermato che l’ex moglie di Flavio Briatore non uscirà dalla trasmissione Mediaset perché un presunto contratto che avrebbe firmato prima di entrare nella casa di Cinecittà le assicurerebbe di restare il più a lungo nell’appartamento più spiato d’Italia. Andiamo a vedere nello specifico ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Dopo aver detto la sua sul cosiddetto AresGate dicendo fi proteggere Adua Del Vesco,è tornato a tuonare con un’altra inquilina del Grande Fratello Vip 5. L’attore messinese ha sparato a zero, attuale concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il professionista ha affermato che l’ex moglie di Flavio Briatore non uscirà dalla trasmissione Mediaset perché un presunto contratto che avrebbe firmato prima di entrare nella casa di Cinecittà le assicurerebbe di restare il più a lungo nell’appartamento più spiato d’Italia. Andiamo a vedere nello specifico ...

Attore italiano famosissimo disperato: “Sono malato e senza soldi”

Lorenzo Crespi ha voluto raccontare qual è il suo grandissimo dramma. Ma che cosa è successo? La preoccupazione è tanta.

Lorenzo Crespi ha voluto raccontare qual è il suo grandissimo dramma. Ma che cosa è successo? La preoccupazione è tanta.