L'immunità di gregge funziona? Ecco dove "protegge" gli italiani

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Martina Piumatti I contagi crescono in tutte le regioni. Meno nelle province più colpite dalla prima ondata di covid. A Bergamo e Brescia l'; diDal 2 al 23 ottobre nelle province della Lombardia l'incremento dei contagi viaggia oltre il 50%. Ma non dappertutto, però. L'; di, raggiunta nelle zone più colpite dalla prima ondata di Covid, pare risparmiarle dalla nuova recrudescenza del virus. Nella lista nera dei picchi di nuovi casi Varese: +64,7%, Monza-Brianza: +61,3%, Milano: +60,7%. Si scende, invece, a Como (+39,9%), Mantova (+15,5%), Lodi (+18,1%), Pavia, L, Sondrio. Mentre, riporta Il Fatto Quotidiano, gli incrementi più bassi rigestrano a Bergamo (+6,9%), Cremona (+9,2%), Brescia ...

Dal 2 al 23 ottobre nelle province della Lombardia l'incremento dei contagi viaggia oltre il 50%. Ma non dappertutto, però. L'immunità di gregge, raggiunta nelle zone più colpite dalla prima ondata di ...