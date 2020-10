Le Iene | Alessai Marcuzzi assente | “Positiva al test rapido per il Covid”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Redazione Alessiaha spiegato con un post su ‘Instagram’ la sua assenza alla puntata de ‘Le’ in onda martedì 27 ottobre. La conduttrice ha pubblicato una foto in compagnia di Nicola Savino e, nella didascalia, ha scritto: “Purtroppo non sarò allequesta sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato … Le: “Positiva alper il Covid” Impronta Unika.

Ultime Notizie dalla rete : Iene Alessai

Nella puntata di ieri sera del programma Le Iene, Alessia Marcuzzi non era in studio accanto a Nicola Savino. A spiegarne il motivo è stata la stessa conduttrice su Instagram. “Purtroppo non saro’ ...MILANO - Alessia Marcuzzi non si è ancora lasciata alle spalle la vicenda coronavirus. La presentatrice è risultata nuovamente positiva, dopo essersi sottoposta a un nuovo esame. «Purtroppo non sarò a ...