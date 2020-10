Khloe Kardashian positiva al Covid

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Photo Credits: EOnlineE’ notizia dell’ultima ora, rilanciata da TMZ, chesia risultata, agli inizi di questo anno, al. Lo racconta lei stessa nell’anteprima di “Keeping Up with thes“, raccontando di aver avuto conati di vomito, tremori e brividi caldi e freddi, oltre a terribili mal di testa. Una situazione che ovviamente ha messo tutti in allarme, prima di tutto la madre, Kris Jenner, che ha chiamato tutti gli specialisti possibili. Uno spavento per fortuna rientrato, ma che ha toccato profondamente la reality star che avvisa:” State attenti, questo schifo è reale!“. Ricordiamo che anche il marito della sorella Kim, Kanye West, fu colpito mesi fa dal ...