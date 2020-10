Il Silenzio dell’Acqua 2 da novembre su Canale5 insieme a Fratelli Caputo: tornano le fiction su Mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Silenzio dell’Acqua 2 riporterà finalmente la fiction su Canale5? Sembra proprio di sì. Dopo mesi passati a guardare vecchie repliche e reality (sembra che il Grande Fratello Vip 2020 andrà avanti addirittura fino a febbraio con l’ingresso di 10 nuovi concorrenti), è arrivato il momento per Canale5 di tirare fuori le sue fiction. Inutile dire che ormai questo sembra un vero e proprio azzardo visto che il pubblico è ormai assuefatto al trash, ai programmi urlati e a ospiti saltellanti e spesso volgari sopra ogni misura, Ambra Angiolini e i suoi sapranno portare il giusto equilibrio nella rete ammiraglia del Biscione? Le fiction che dovrebbero rompere il ghiaccio sono la già collaudata Il Silenzio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildell’Acqua 2 riporterà finalmente lasu? Sembra proprio di sì. Dopo mesi passati a guardare vecchie repliche e reality (sembra che il Grande Fratello Vip 2020 andrà avanti addirittura fino a febbraio con l’ingresso di 10 nuovi concorrenti), è arrivato il momento perdi tirare fuori le sue. Inutile dire che ormai questo sembra un vero e proprio azzardo visto che il pubblico è ormai assuefatto al trash, ai programmi urlati e a ospiti saltellanti e spesso volgari sopra ogni misura, Ambra Angiolini e i suoi sapranno portare il giusto equilibrio nella rete ammiraglia del Biscione? Leche dovrebbero rompere il ghiaccio sono la già collaudata Il...

