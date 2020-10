Gazidis: «FPF? Arriveremo a piena conformità» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Se dovessimo qualificarci (per le competizioni europee ndr) nel 2021/2022 la nostra prossima valutazione avverrà in ottobre 2021. La UEFA esaminerà l’andamento degli ultimi anni eliminando gli effetti del Coronavirus». Così ha parlato nella giornata di oggi Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, a proposito delle valutazioni che la UEFA dovrà fare sul club rossonero … L'articolo Gazidis: «FPF? Arriveremo a piena conformità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Se dovessimo qualificarci (per le competizioni europee ndr) nel 2021/2022 la nostra prossima valutazione avverrà in ottobre 2021. La UEFA esaminerà l’andamento degli ultimi anni eliminando gli effetti del Coronavirus». Così ha parlato nella giornata di oggi Ivan, amministratore delegato del Milan, a proposito delle valutazioni che la UEFA dovrà fare sul club rossonero … L'articolo: «conformità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

