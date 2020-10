Gattuso e Fabian Ruiz in conferenza: “Contro la Real Sociedad gara insidiosa, hanno qualità” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gattuso e Fabian Ruiz in conferenza in vista della sfida alla Real Sociedad Alla vigilia delal sfida di Europa League tra Napoli e Real Sociedad, … L'articolo Gattuso e Fabian Ruiz in conferenza: “Contro la Real Sociedad gara insidiosa, hanno qualità” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 ottobre 2020)inin vista della sfida allaAlla vigilia delal sfida di Europa League tra Napoli e, … L'articoloin: “Contro laqualità” proviene da ForzAzzurri.net.

MundoNapoli : Napoli, conferenza stampa di Gattuso e Fabian Ruiz: “Real Sociedad gioca come noi” - _SiGonfiaLaRete : #RealSociedadNapoli, #Gattuso: 'Servirà una grande prestazione, nessun dubbio sulla formazione'. #FabianRuiz: 'Part… - napoligol2014 : #Fabian (ex di turno): «Napoli e Real molto simili, gli piace giocare. Trequartista? Decide Gattuso»… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Gattuso: 'Gara difficile, dovremo soffrire: sono primi in Liga perché hanno qualità, gioco e cattive… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Gattuso e Fabian Ruiz: 'Napoli, vogliamo vincere' -