Francesco Facchinetti furioso con il governo | “Cosa ca**o dobbiamo fare? Non ci sto capendo più nulla”

"Che cosa dobbiamo fare? Non ci sto capendo più nulla. Febbraio: 'Tranquilli non è nulla, è solo una banale influenza'. Marzo: 'State chiusi in casa perché c'è rischio di morte'. Luglio: 'Tranquilli il virus non tornerà più'. Ottobre: 'State chiusi in casa perché c'è rischio di morte'. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!". È questo il duro sfogo di Francesco Facchinetti che, in un video pubblicato su Facebook, si è scagliato contro il governo e contro i messaggi a suo dire contraddittori lanciati in questi mesi.

