Covid, muore Pino Scaccia, storico inviato Rai (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - E' morto Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Romano, aveva 74 anni. Era ricoverato al San Camillo e si è aggravato a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - E' mortodella Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Romano, aveva 74 anni. Era ricoverato al San Camillo e si è aggravato a ...

TNannicini : Non c’è dignità del lavoro senza sicurezza. A maggior ragione col #Covid. Serve un reclutamento straordinario di pr… - LaStampa : Covid, muore dopo la doppia festa di compleanno organizzata da una donna positiva a Ladispoli - matteosalvinimi : CACCIARI: “NON SI MUORE SOLO DI COVID, SI MUORE ANCHE DI DISPERAZIONE” #vociitaliane ???? - VFincato : @danielamartani Mi fate paura non avete capito che ciò che ha scritto non è una analogia tra covid/femore ma sempli… - lunatica10001 : RT @ErmannoKilgore: Covid Roma, mamma positiva organizza festa per il figlio: la nonna di un amichetto si contagia e muore -