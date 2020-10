Covid | morto Pino Scaccia

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’a 74 anni Giuseppenoce, meglio noto come, storico inviato Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Aveva 74 anni, era ricoverato alhospital di Casal Palocco , e si è aggravato in seguito a complicazioni dovute all’infezione da. Ha scritto l’Usigrai: “E’ venuto a mancare, inviato sui principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni. In prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo. Cronista di razza. Ha dato lustro al Tg1, alla Rai, interpretando i valori del Servizio Pubblico”. first appeared on Ascolti Tv Blog.