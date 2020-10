Covid in Spagna, boom di contagi: Madrid va in lockdown (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le regioni di , Castilla-La Mancha e Castilla y Leon hanno deciso di chiudere i loro confini fino al 9 novembre per combattere l'emergenza . Lo hanno annunciato i presidenti regionali dopo un incontro ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le regioni di , Castilla-La Mancha e Castilla y Leon hanno deciso di chiudere i loro confini fino al 9 novembre per combattere l'emergenza . Lo hanno annunciato i presidenti regionali dopo un incontro ...

SkyTG24 : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown. In Spagna ipotesi chiusure regionali - sole24ore : #Macron chiude la #Francia fino al primo dicembre, aperte solo le #scuole - sole24ore : Covid: dalla Germania alla Spagna, le strette in arrivo negli altri Paesi Ue - Rossana236680 : RT @ilmanifesto: 28 ottobre 2020. La prima. GOVERNISSIMO La Spagna in “stato di allarme” per il Covid e il governo socialisti - Podemos… - jan_mazza : Quindi un tizio che dopo due anni in Italia risponde alle interviste in 'spagnolo' (che in realtà, dopo otto anni i… -