Covid, Alessia Marcuzzi salta le Iene: «Stasera non ci sarò, il test pungidito è positivo. Aspetto il tampone molecolare» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Covid, Alessia Marcuzzi salta le Iene: «Stasera non ci sarò, il test pungidito è positivo. Aspetto il tampone molecolare». La conduttrice del programma di Italia 1 ha appena annunciato, con un post su Instagram, che Stasera non sarà in diretta alle Iene. Alessia Marcuzzi è risultata positiva al test pungidito, mentre è negativa al test antigenico. Ora è in attesa del tampone molecolare. Ecco le sue parole: «Purtroppo non saro’ alle Iene questa sera. Come ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020)le: «non ci sarò, ilil». La conduttrice del programma di Italia 1 ha appena annunciato, con un post su Instagram, chenon sarà in diretta alleè risultata positiva al, mentre è negativa alantigenico. Ora è in attesa del. Ecco le sue parole: «Purtroppo non saro’ allequesta sera. Come ...

