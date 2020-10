Coronavirus, Zaia: in Veneto “2mila positivi in 24 ore, stiamo passando alla fase 3” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, Zaia: in Veneto “2mila positivi in 24 ore, stiamo passando alla fase 3” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo: in“2milain 24 ore,3” MeteoWeb.

veronabit : Troppo presto per azzardare spiegazioni. Di certo, oggi, Verona non è più la provincia che più preoccupa i sonni de… - veneziatoday : Zaia: «Nel vivo della battaglia contro il Covid. Non assembratevi in pronto soccorso» --> - News24Italy : #Coronavirus, Zaia: «Di questo passo tra 3-4 giorni saliremo alla terza fascia» - alcinx : RT @corriereveneto: #Zaia #COVID 'In #Veneto cresciamo di 50 ricoveri al giorno. #Belluno ha già cambiato fascia, #Treviso ci sta arrivando… - ItaliaGroup : CONTENITORE ISOTERMICO IN POLIPROPILENE DIMENSIONI. #omofobia #feltri #JuveBarca #Conte #lockdown #Veneto #Zaia… -