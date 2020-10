Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scuole e negozi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’obiettivo è uno soltanto: limitare il più possibile i contatti. La cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei 16 Land tedeschi hanno dunque concordato, come atteso, l’introduzione di un mini-lockdown su tutto il territorio nazionale da 2 novembre per un mese, e non dal 4 novembre come trapelato inizialmente. Secondo quanto riporta lo Spiegel l’obiettivo è quello di fare incontrare le famiglie per il periodo natalizio. E per fare questo è necessaria una stretta immediata. Al centro delle misure, oltre alla restrizioni ai contatti, la chiusura di bar e pub e il divieto di eventi. Le scuole, gli asili e negozi resteranno Aperti, ma saranno i Land a controllare che possano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’obiettivo è uno soltanto: limitare il più possibile i contatti. La cancelliera Angela Merkel e istri-presidenti dei 16 Land tedeschi hanno dunque concordato, come atteso, l’introduzione di unsu tutto il territorio nazionale da 2per un, e non dal 4come trapelato inizialmente. Secondo quanto riporta lo Spiegel l’obiettivo è quello di fare incontrare le famiglie per il periodo natalizio. E per fare questo è necessaria una stretta immediata. Al centro delle misure, oltre alla restrizioni ai contatti, la chiusura di bar e pub e il divieto di eventi. Le, gli asili eresteranno, ma saranno i Land a controllare che possano ...

Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - fattoquotidiano : Coronavirus, Francia e Germania pensano a nuove restrizioni. “Merkel chiuderà bar e ristoranti. Macron verso lockdo… - fanpage : La Germania va verso un nuovo lockdown - Patty66509580 : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - icittadini : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… -