Coronavirus in Francia, Macron: “Lockdown in tutto il Paese. Le scuole restano aperte” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus, nuovo lockdown in Francia. Macron: “L’obiettivo principale è difendere i cittadini”. PARIGI (Francia) – Coronavirus, nuovo lockdown in Francia. L’aumento dei contagi nel Paese transalpino ha portato il presidente Macron a decidere per un nuovo confinamento. A differenza della scorsa primavera, scuole, servizi pubblici e fabbriche continueranno nel loro lavoro. La misura entrerà in vigore venerdì 30 ottobre 2020 e durerà fino al 1° dicembre. Macron: “Il nostro primo obiettivo è difendere i francesi” Il presidente Macron in conferenza stampa ha spiegato i motivi di questa decisione: “Abbiamo fatto ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020), nuovo lockdown in: “L’obiettivo principale è difendere i cittadini”. PARIGI () –, nuovo lockdown in. L’aumento dei contagi neltransalpino ha portato il presidentea decidere per un nuovo confinamento. A differenza della scorsa primavera,, servizi pubblici e fabbriche continueranno nel loro lavoro. La misura entrerà in vigore venerdì 30 ottobre 2020 e durerà fino al 1° dicembre.: “Il nostro primo obiettivo è difendere i francesi” Il presidentein conferenza stampa ha spiegato i motivi di questa decisione: “Abbiamo fatto ...

La Francia «non adotterà mai la strategia dell'immunità di gregge». Un'opzione che secondo Macron porterebbe il numero dei decessi legati al Covid-19 in Francia a quasi 400mila.

Il presidente francese annuncia con un discorso alla nazione le nuove misure. "Siamo sopraffatti dai contagi, abbiamo bisogno di nuove misure"

