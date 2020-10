Coppa Italia: ecco il programma delle gare di oggi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua la Coppa Italia dopo le gare di ieri, queste le partite in programma questo pomeriggio: Torino-Lecce Cagliari-Cremonese Cittadella-Spezia Cosenza-Monopoli Brescia-Perugia Benevento-Empoli Genoa-Catanzaro Crotone-Spal Verona-Venezia Fiorentina-Padova Udinese-Vicenza Parma-Pescara Foto: logo Coppa Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua ladopo ledi ieri, queste le partite inquesto pomeriggio: Torino-Lecce Cagliari-Cremonese Cittadella-Spezia Cosenza-Monopoli Brescia-Perugia Benevento-Empoli Genoa-Catanzaro Crotone-Spal Verona-Venezia Fiorentina-Padova Udinese-Vicenza Parma-Pescara Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

