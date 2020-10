Condannata l’ex giudice Saguto: 8 anni e 6 mesi di reclusione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ex giudice Saguto Condannata a 8 anni e 6 mesi di reclusione. L’ex magistrato e presidente, secondo quanto appurato, era a capo di un’organizzazione sinistra che vendeva in modo clientelare i beni confiscati alla mafia. Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, è stata Condannata a 8 anni e … L'articolo Condannata l’ex giudice Saguto: 8 anni e 6 mesi di reclusione proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Exa 8e 6di. L’ex magistrato e presidente, secondo quanto appurato, era a capo di un’organizzazione sinistra che vendeva in modo clientelare i beni confiscati alla mafia. Silvana, ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, è stataa 8e … L'articolol’ex: 8e 6diproviene da Inews.it.

