Cittadella-Spezia | l’eurogol di Iori non è convalidato per una svista dell’arbitro VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un gol da centrocampo. Di quelli che se ne vedono raramente. Lo ha siglato Manuelnel corso di, match del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Peccato però che il gol non è statoa causa di quella che lo stessosul profilo twitter definisce “clamorosa della terna”. La palla è entrata, l’arbitro non se n’è accorto e l’assenza della Goal Line Technology si fa sentire prepotentemente. Il clamoroso gol da centrocampo di Manuel #in #, nonperdell'arbitro – #CoppaItalia pic.twitter.com/WfndcMliRH — AlioshaBona (@AlioshaBona) October 28, 2020

Cittadella Spezia

