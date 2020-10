Charlize Theron si fa truccare dai figli: "Attenti, truccatori, avete un concorrente!" (FOTO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Charlize Theron si è lasciata truccare dai due figli piccoli e ha condiviso su Instagram le FOTO di queste sessioni di make up molto creative e pasticciate. Charlize Theron ha trovato un modo creativo per far passare le lunghe giornate in casa: si è lasciata truccare dai suoi due figli piccoli, con risultati che potete vedere nelle FOTO condivise dall'attrice. Un make up molto vivace. Al momento non sappiamo ancora chi abbia truccato Charlize Theron tra i due figli dell'attrice, se Jackson di otto anni o August di quattro anni. Ma una cosa è certa: a uno dei due piace molto lo smokey eye. La star di Bombshell - La voce dello scandalo e Atomica ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)si è lasciatadai duepiccoli e ha condiviso su Instagram ledi queste sessioni di make up molto creative e pasticciate.ha trovato un modo creativo per far passare le lunghe giornate in casa: si è lasciatadai suoi duepiccoli, con risultati che potete vedere nellecondivise dall'attrice. Un make up molto vivace. Al momento non sappiamo ancora chi abbia truccatotra i duedell'attrice, se Jackson di otto anni o August di quattro anni. Ma una cosa è certa: a uno dei due piace molto lo smokey eye. La star di Bombshell - La voce dello scandalo e Atomica ...

Charlize Theron si è lasciata truccare dai due figli piccoli e ha condiviso su Instagram le foto di queste sessioni di make up molto creative e pasticciate. Charlize Theron ha trovato un modo creativo ...

