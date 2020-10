Casa vacanze a disposizione delle persone in quarantena (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Erika Noschese Una o in isolamento fiduciario. E’ l’iniziativa lanciata da Adriano De Falco, proprietario della Casa vacanza Il Duomo che, di fatti, ha deciso di mettere la struttura a disposizione delle persone in difficoltà, costrette all’isolamento o alla quarantena a causa del Covid-19. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Erika Noschese Una o in isolamento fiduciario. E’ l’iniziativa lanciata da Adriano De Falco, proprietario dellavacanza Il Duomo che, di fatti, ha deciso di mettere la struttura ain difficoltà, costrette all’isolamento o allaa causa del Covid-19. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Lucia39134555 : Grazie per quello che scrive. Ma almeno un discorso serio: non dicono chiudetevi in casa e pensiamo al natale. Dico… - HakulinenMaria : @PaoloBorg E i bonus per vacanze in un momento così critico!!!! Incentivare movimenti di massa quando sarebbe stato… - cercasicasait : Casa Vacanze in Affitto a Chiavari (GE) 700€ | 95mq | 3 locali | classe G | CC121566616: Fai click sotto per maggio… - Ale_Pignedoli : @AndreaOrlandosp @vitalbaa e, mi dica, il bonus nonni, bonus vacanze, bonus terme etc in che senso li riducono? S… - cercasicasait : Casa Vacanze in Affitto a Sestri Levante (GE) Centro 850€ | 85mq | 4 locali | CC122985516: Fai click sotto per magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa vacanze Salerno, l’iniziativa di una Casa Vacanze: “Disponibile per isolamento fiduciario o quarantena” aSalerno Casa Roni «Niente rancore o rabbia»

IL SIMBOLOSEDICO L'odore del fango, acre e pungente, e i rumori forti e secchi. Due sono le cose che spaventano Gloria Roni dopo quella terribile notte del 2018. Oggi che tutto è passato e che ...

Maxi ville per le vacanze Gallura a prova di Covid

Insomma, sul mercato immobiliare delle case per le vacanze non tramonta mai il sole, neppure in tempi di Covid. Gallura al top. Ville unifamiliari e trilocali, in pieno centro o magari con vista mare.

IL SIMBOLOSEDICO L'odore del fango, acre e pungente, e i rumori forti e secchi. Due sono le cose che spaventano Gloria Roni dopo quella terribile notte del 2018. Oggi che tutto è passato e che ...Insomma, sul mercato immobiliare delle case per le vacanze non tramonta mai il sole, neppure in tempi di Covid. Gallura al top. Ville unifamiliari e trilocali, in pieno centro o magari con vista mare.