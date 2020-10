Caro Conte, faccia una bella cosa: chiuda l’Italia e butti via la chiave. Verranno tempi migliori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Serena Verrecchia L’assalto al dpcm è il tormentone delle ultime, terribili giornate. Un tormentone che attraversa il dibattito politico del Paese lasciandosi dietro un cumulo di sporcizia. Sporcizia che poi si addensa e va ad ingrossare le cataste di detriti e macerie che la pandemia ci sta lasciando in eredità. È tutta la porcheria dialettica che si è ammucchiata negli ultimi mesi. La tragedia della pandemia non è solo nei numeri dei contagi, nei dati sanitari o negli strascichi economici e sociali. La tragedia della pandemia sta anche nella putrefazione delle idee, lasciate lì a mendicare le briciole, esposte alla prima folata di vento. Da nove mesi sembra di assistere alla grande asta dei pensieri: se ne mette uno sul tavolo e lo si lascia al migliore offerente finché non invecchia, marcisce. E l’opera di decomposizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Serena Verrecchia L’assalto al dpcm è il tormentone delle ultime, terribili giornate. Un tormentone che attraversa il dibattito politico del Paese lasciandosi dietro un cumulo di sporcizia. Sporcizia che poi si addensa e va ad ingrossare le cataste di detriti e macerie che la pandemia ci sta lasciando in eredità. È tutta la porcheria dialettica che si è ammucchiata negli ultimi mesi. La tragedia della pandemia non è solo nei numeri dei contagi, nei dati sanitari o negli strascichi economici e sociali. La tragedia della pandemia sta anche nella putrefazione delle idee, lasciate lì a mendicare le briciole, esposte alla prima folata di vento. Da nove mesi sembra di assistere alla grande asta dei pensieri: se ne mette uno sul tavolo e lo si lascia al migliore offerente finché non invecchia, marcisce. E l’opera di decomposizione ...

Confesercenti e il pressing su Conte: "Chiudere alle 18 è come un lockdown". Al lavoro per ottenere aiuti e modifiche al DPCM

2' di lettura Fano 28/10/2020 - No alla chiusura alle 18.00 per pubblici esercizi e ristoranti: Confesercenti fa muro contro l’ultimo DPCM che impone di anticipare ulteriormente l’orario di chiusura, ...

