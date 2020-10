Bimba morta | il teschio trovato nei boschi è della piccola sparita nel 2018 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Appartiene a Iuschra Gazi, sparita a 12 anni nel 2018 nei boschi, il teschio rinvenuto ad inizio ottobre. Finalmente la verità sulla Bimba morta. C’è la certezza del fatto che Iuschra Gazi non sia più in vita. Lei era una ragazzina scomparsa nel corso dell’estate di due anni fa in provincia di Brescia. La 12enne … L'articolo Bimba morta il teschio trovato nei boschi è della piccola sparita nel 2018 è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Appartiene a Iuschra Gazi,a 12 anni nelnei, ilrinvenuto ad inizio ottobre. Finalmente la verità sulla. C’è la certezza del fatto che Iuschra Gazi non sia più in vita. Lei era una ragazzina scomparsa nel corso dell’estate di due anni fa in provincia di Brescia. La 12enne … L'articoloilneinelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MrJesterK : 'il giorno dopo lontano da mio marito e famiglia vengono in camera dicendo in maniera cruda che la mia bimba era mo… - xblunotte : RT @RassegnaZampa: #Roma Morta bimba in attesa di essere operata al timpano: due anni agli anestesisti - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Roma Morta bimba in attesa di essere operata al timpano: due anni agli anestesisti - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Roma Morta bimba in attesa di essere operata al timpano: due anni agli anestesisti - RassegnaZampa : #Roma Morta bimba in attesa di essere operata al timpano: due anni agli anestesisti -