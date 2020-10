Asti, consulente amministrativo incassa i soldi ma non paga mai le imposte dei clienti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per cinque anni, dal 2015 al 2019,i titolari di un'impresa attiva nel settore della logistica avevano affidato la propria contabilità ad una consulente amministrativa Astigiana consegnandole le somme ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per cinque anni, dal 2015 al 2019,i titolari di un'impresa attiva nel settore della logistica avevano affidato la propria contabilità ad unaamministrativagiana consegnandole le somme ...

lavocediasti : Asti, consulente amministrativa incassa i soldi ma non paga le imposte dei clienti - quotidianopiem : Ad Asti la Guardia di Finanza denuncia un consulente amministrativo che incassava i soldi ma non pagava le imposte… - GazzettadAsti : Asti, consulente amministrativo incassa i soldi ma non paga mai le imposte dei clienti -