Anche la Germania pensa a un lockdown all'italiana (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non solo per i dati della ultime 24 ore (quasi 15mila nuovi contagiati), ma per una situazione epidemiologica che rischia di sfuggire dal controllo. E così Angela Merkel sta pensando a un lockdown Germania a partire dal prossimo 4 novembre. In questi giorni, come anticipato dalla Bild, la cancelliera tedesca si riunirà con gli esperti e il resto del governo per decidere le prossime tappe per contenere la curva dei contagi che da qualche settimana è tornata a crescere in modo esponenziale. E la strada porta verso chiusure di molte attività, con restrizioni che – secondo quanto trapela – sono molto simili a quelle prese dall'Italia. Anzi, a tratti sono ancora più rigide. LEGGI Anche > Francia verso il lockdown, giovedì l'annuncio ...

