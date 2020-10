Zacon Gio al Nazioni verso Vincennes

(Di martedì 27 ottobre 2020) Da ieri l'ippica italiana è nuovamente senza pubblico, con le corse a porte chiuse almeno fino al 24 novembre. Per fortuna domenica Peppe Franco ha fatto in tempo a santificare l'ultima serata a ...

Joopdeheer : Finale Gran Premio Lotteria ZACON GIO BATTE FACE TIME BOURBON - NatDeGregorio : RT @atomuan: Zacon Gio, nipote di #Varenne, vince l’edizione all stars del Gran Premio Lotteria di Agnano @NatDeGregorio @mexican_journal #… - hashtag24news1 : Alla 71ª edizione del Gran Premio Lotteria Agnano a trionfare è Napoli e Zancon Gio vincitore in finale (eguagliato… - JoeyAttia : ''Canta Vecchione'' mythique ! ?? Bravo Zacon Gio !!! ? - Italia_Notizie : Trotto, Gp d’Agnano: Zacon Gio, la bestia nera di Face Time Bourbon -

Il trionfo nel Lotteria festeggiato nell'ultima sera con i ristoranti aperti. Il proprietario Giuseppe Franco: «Tanti comuni ci volevano a Montegiorgio, invece andremo a Milano il 7 dicembre e poi in ...“È stata un'edizione del gran premio Lotteria memorabile e poco prevedibile come nelle attese, perché tanti i campioni in campo, tanti i motivi e i retroscena di una delle più belle edizioni di sempre ...