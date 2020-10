Usa, un altro afroamericano ucciso dalla polizia. Esplode la protesta a Philadelphia: scontri (Di martedì 27 ottobre 2020) Erano intervenuti dopo avere ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo armato di coltello. Arrivati sul posto hanno ordinato “più volte” al sospetto, il 27enne afroamericano Walter Wallace, di gettare a terra il coltello ma lui ha continuato ad “avanzare verso” di loro. La polizia ha quindi aperto il fuoco, sparando “più volte”, colpendolo al petto e alla spalla, e uccidendolo. La morte di Wallace ha infiammato le strade di Philadelphia, dove nella notte sono esplose le proteste, accompagnate da violenze e scontri proseguiti fino all’alba. Trenta gli agenti feriti. Anche questa volta, come accaduto per la morte di George Floyd, è stato un video registrato da un passante con uno smartphone a rivelare la dinamica dei fatti. Nelle immagini, diffuse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Erano intervenuti dopo avere ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo armato di coltello. Arrivati sul posto hanno ordinato “più volte” al sospetto, il 27enneWalter Wallace, di gettare a terra il coltello ma lui ha continuato ad “avanzare verso” di loro. Laha quindi aperto il fuoco, sparando “più volte”, colpendolo al petto e alla spalla, e uccidendolo. La morte di Wallace ha infiammato le strade di, dove nella notte sono esplose le proteste, accompagnate da violenze eproseguiti fino all’alba. Trenta gli agenti feriti. Anche questa volta, come accaduto per la morte di George Floyd, è stato un video registrato da un passante con uno smartphone a rivelare la dinamica dei fatti. Nelle immagini, diffuse ...

centroasociale : Crederebbe pure che i film esistono solo in Europa e negli Usa ma questo è un altro discorso - LucioMM1 : @RAFALOCA1 @Cartabellotta no la mortalità USA è + alta in tutte le fasce under 70 di praticamente ogni altro posto… - dvaldi1 : - lnclt_dulac : @naty_bibble2512 Un conto è seguire un trend: vedi una meme che ciascuno usa in maniera divertente ma diversa l'uno… - BK63805720 : Sono d'accordo,USA e l'URSS giocano ruolo fondamentale, L'ONU (Francia contrapeso trai blocchi) Finche questo ordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa altro Usa, un altro afroamericano ucciso dalla polizia. Esplode la protesta a Philadelphia: scontri Il Fatto Quotidiano Pompeo in India sigla accordi militari in chiave anti-cinese

Il segretario di Stato americano ha firmato un accordo per la collaborazione militare che prevede lo scambio di dati via satellite tra USA e India. Prossime tappe del viaggio in Asia, Maldive e Sri La ...

Boris Johnson non ha ancora capito come affrontare la pandemia da coronavirus

Il piano del governo britannico di arrivare a 10 milioni di tamponi Covid al giorno è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo ...

Il segretario di Stato americano ha firmato un accordo per la collaborazione militare che prevede lo scambio di dati via satellite tra USA e India. Prossime tappe del viaggio in Asia, Maldive e Sri La ...Il piano del governo britannico di arrivare a 10 milioni di tamponi Covid al giorno è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo ...