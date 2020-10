Una banale operazione all’orecchio | muore a 10 anni | colpa degli anestesisti

Leggi su chenews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Una bambina di dieci, morì sotto i ferri. Il Tribunale ha scelto oggi per due condanne e tre assoluzioni. Fonte foto: (Pixabay)La vicenda è finita con due condanne e tre assoluzioni. Il giudice monocratico di Roma ha deciso dopo un lungo processo, causato dalla morte di G.F., dieci, morta nel 2014 per unaall’orecchio. Era un’di routine, quella che si tenne nella clinica Villa Mafalda, nella Capitale italiana. Ma la bambina non si è mai più svegliata. Condanna a duedi reclusione, per i due. Leggi anche >>> Roma, due indagati per l’incidente che causò la morte di Serena Greco Chirurgo, assistente e direttrice sanitaria assolti Non ci ...