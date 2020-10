Trieste | i manifestanti chiedono solidarietà ai poliziotti Gli agenti li fanno allontanare e poi si levano i caschi – Il video

(Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Nella serata del 26 ottobre c’è stata una manifestazione di piccoli imprenditori, negozianti e commercianti davanti alla Prefettura di, per protestare contro l’ultimo Dpcm anti-Coronavirus. Ihanno chiesto solidarietà aglidi polizia e ai carabinieri schierati a difesa dell’edificio. I quali, dopo averli fatti, hanno accolto l’invito della folla a togliersi i. Ma la manifestazione ha avuto un epilogo di diverso tenore. Attorno alle 19 infatti un gruppo di persone che si era trattenuto in Piazza Unità d’Italia all’improvviso si è diretto verso la Prefettura. Urlando e intonando cori anche contro le forze dell’ordine, hanno ...

sonietta881 : RT @RadioSavana: Trieste da brividi: Polizia e Carabinieri tolgono casco e si schierano con i manifestanti. Tutto ciò dopo lnno di Mameli.… - MilanFiki001 : RT @RadioSavana: Trieste da brividi: Polizia e Carabinieri tolgono casco e si schierano con i manifestanti. Tutto ciò dopo lnno di Mameli.… - aleLand03 : RT @giuseppe_masala: A Trieste la polizia si leva l'assetto antisommossa e si schiera con i manifestanti. - system64738 : RT @francescatotolo: #Trieste: carabinieri si spogliano dell’assetto anti-sommossa e si schierano con i manifestanti. #LItaliaSiRibella #lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste manifestanti

Trieste, 27 ott - "Non c'è più tempo per ulteriori rinvii ... mentre cresce l'esasperazione dei cittadini che scendono nelle piazze per manifestare il loro disagio e la loro sofferenza di fronte alla ...L’obiettivo dei manifestanti era muoversi compatti contro la Regione ... Titolari di ristoranti, bar, palestre e piscine si sono riuniti lunedì sera in piazza dell’Unità a Trieste per protestare ...