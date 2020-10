Tiro a volo, Italia: la nazionale di trap in raduno a Tirrenia (Di martedì 27 ottobre 2020) L’avvicinamento al 2021 è già cominciato in casa Italia. La nazionale di trap infatti in questi giorni è in raduno a Tirrenia, sino a martedì 28 ottobre per la precisione, dove sta iniziando a preparare la stagione che porterà sino all’appuntamento clou dei Giochi Olimpici di Tokyo. Agli ordini del direttore tecnico Albano Pera e del preparatore fisico Fabio Partigiani, sono quattro gli atleti che stanno lavorando nel riTiro toscano: Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Stanco (Fiamme Gialle), al femminile, e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) e Daniele Resca (Carabinieri), al maschile. Per quanto riguarda il contingente femminile, questo sarà poi quello che – a meno di stravolgimenti improvvisi – andrà anche a ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) L’avvicinamento al 2021 è già cominciato in casa. Ladiinfatti in questi giorni è in, sino a martedì 28 ottobre per la precisione, dove sta iniziando a preparare la stagione che porterà sino all’appuntamento clou dei Giochi Olimpici di Tokyo. Agli ordini del direttore tecnico Albano Pera e del preparatore fisico Fabio Partigiani, sono quattro gli atleti che stanno lavorando nel ritoscano: Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Stanco (Fiamme Gialle), al femminile, e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) e Daniele Resca (Carabinieri), al maschile. Per quanto riguarda il contingente femminile, questo sarà poi quello che – a meno di stravolgimenti improvvisi – andrà anche a ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiro volo Tiro a volo - Tav San Fruttuoso in luce ai Regionali | Voce Di Mantova La Voce di Mantova Tiro a segno: rinviato il Grand Prix di Slovenia 2021

Tiro a segno, rinviato il Grand Prix Slovenia 2021

