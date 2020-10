‘Temptation Island’ | un ex concorrente aggredito nella notte | “Non si sa ancora se rimarranno delle limitazioni motorie!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Bruttissimo incidente per Michael De Giorgio, ex protagonista di Temptation Island 5. L’ex compagno di Lara Zorzetto ha dovuto fare i conti con una pericolosa aggressione. A rivelarlo è stato proprio Michael che tramite Instagram Story ha dichiarato di essere stato ferito con una forbice che gli ha traforato il polso. Subito dopo l’aggressione De Giorgio è finito in sala operatoria ed ha subito un intervento che fortunatamente è andato bene. Il ragazzo, però, non sa se recupererà tutte le funzioni motorie: Questa note sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia. Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato ...