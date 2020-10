Sono un’addetta alle pulizie all’ospedale Walter Reed e la mia esperienza con il Covid è stata molto diversa da quella di Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) Questo articolo è stato scritto da Helen Avalos per HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo IlNational Military Medical Center di Bethesda, nel Maryland, è una struttura medica militare di prim’ordine che si prende cura di chi con coraggio si sacrifica e serve gli Stati Uniti.Quando all’inizio di ottobre il Presidente Donaldha varcato la soglia dell’ospedale per sottoporsicure contro il-19, è stato accolto da un team di medici famosi in tutto il mondo, pronti a fornirgli un’assistenza sanitaria di primo livello, vaccini sperimentali e tutte le risorse di cui il presidente necessitava per poter guarire. Ha soggiornato comodamente nella suite presidenziale dell’ospedale, completa di ...