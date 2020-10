Shakhtar Donetsk-Inter | programma e telecronisti Sky Sport Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. A Kiev scendono in campo i nerazzurri desiderosi di portarsi in vetta al girone: per far ciò occorre battere gli ucraini che all’esordio hanno vinto sul campo del Real Madrid. Calcio d’inizio alle ore 18.55 di martedì 27 ottobre.sarà visibile in diretta tv su SkyUno con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani.