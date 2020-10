Scontro tra bici e auto sulla provinciale | muore ragazzo di 15 anni

Leggi su yeslife

(Di martedì 27 ottobre 2020) Undi soli 15è deceduto a seguito di un incidente stradale in, in provincia di Como. Non ce l’ha fatta ildi 15, rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale innella serata di domenica. La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava in sella alla sua … L'articolo proviene da YesLife.it.