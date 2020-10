Sambenedettese | esonerato Paolo Montero

(Di martedì 27 ottobre 2020) La sconfitta interna con il Modena e forse anche qualche malumore interno con la società, costa il posto all'allenatore dellaex difensore della Juventus. Questo il comunicato del club marchigiano: SScomunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Samb ringraziaper l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. L'allenamento odierno sarà guidato da Flavio Giampieretti.embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/calcio/photos/a.1525944577510047/3099333940171095/?type=3&theater" ITA Sport Press.

